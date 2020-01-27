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Yayın akışı 27 Ocak 2020 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 27 Ocak 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam ekranlarda Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat ve Yasak Elma dizileri yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX Pazartesi yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat ve Yasak Elma yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 27 Ocak 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur (yeni bölüm)
00.15 Ramo (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma (yeni bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı (yeni bölüm)
01.30 Dağ 2 (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.15 Babil (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster (yeni bölüm)
00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Vuslat (yeni bölüm)
00.15 Üç Yol (Türk Sineması)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

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