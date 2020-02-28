Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları 28 Şubat 2020 Cuma yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 28 Şubat 2020 Cuma yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kod Adı: Ressam 'Yabancı Film'

22.15 Lütfen Beklemede Kal 'Yabancı Film'

23.45 Kod Adı: Ressam 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Müthiş Bir Film 'Türk Filmi'

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil 'Dizi'

00.15 Güvercin 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Deccal 2 'Türk Filmi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi'

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi