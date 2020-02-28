Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları 28 Şubat 2020 Cuma yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 28 Şubat 2020 Cuma yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kod Adı: Ressam 'Yabancı Film'
22.15 Lütfen Beklemede Kal 'Yabancı Film'
23.45 Kod Adı: Ressam 'Yabancı Film' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Müthiş Bir Film 'Türk Filmi'
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil 'Dizi'
00.15 Güvercin 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Deccal 2 'Türk Filmi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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