Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 28 Temmuz Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 İşe Yaramazlar (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Kayseri Aslanı (yerli film)
22.00 Sen Çal Kapımı (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Garip (yerli film)
22.15 Garip (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.30 Süper Magazin (canlı)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Şans Kapıyı Çalınca (yeni yarışma)
22.15 Şans Kapıyı Çalınca
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları (yabancı film)
21.50 Batlır
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Kızım (tekrar)
20.00 MasterChef Türkiye 2020 (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
YORUMLAR