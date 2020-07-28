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TV yayın akışı 28 Temmuz 2020! Bugün Show TV, Kanal D, 360 TV, Star TV, FOX, ATV'de hangi film ve dizi var?

Yayın akışı, 28 Temmuz 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler artık sezon arasına girdi. Kanallar birer birer yeni dizi projelerini yayınlamaya başlıyor. İşte bu akşam (Salı) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 28 Temmuz Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 İşe Yaramazlar (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Kayseri Aslanı (yerli film)
22.00 Sen Çal Kapımı (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Garip (yerli film)
22.15 Garip (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)
22.30 Süper Magazin (canlı)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Şans Kapıyı Çalınca (yeni yarışma)
22.15 Şans Kapıyı Çalınca

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları (yabancı film)
21.50 Batlır

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Kızım (tekrar)
20.00 MasterChef Türkiye 2020 (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

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