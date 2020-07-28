Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 28 Temmuz Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 İşe Yaramazlar (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Kayseri Aslanı (yerli film)

22.00 Sen Çal Kapımı (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Garip (yerli film)

22.15 Garip (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek (yeni bölüm)

22.30 Süper Magazin (canlı)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Şans Kapıyı Çalınca (yeni yarışma)

22.15 Şans Kapıyı Çalınca

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları (yabancı film)

21.50 Batlır

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Kızım (tekrar)

20.00 MasterChef Türkiye 2020 (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)