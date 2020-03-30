Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Sefirin Kızı, Ya İstiklal Ya Ölüm ekranlara gelecek. Yasak Elma'nın ise şu an durumu belirsiz. Çukur ise koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi ve bu hafta Çukur yeni bölüm ekranlarda olmayacak. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 30 Mart 2020 Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:15 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:30 Star Gaber
20:00 Sefirin Kızı
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Bebek Geliyorum Demez
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
23:15 Ahlat Ağacı
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Yemekteyiz
20:00 Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler
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