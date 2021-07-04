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Yayın akışı 4 Temmuz 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV Yayın akışı 4 Temmuz 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baş Belası, Menajerimi Ara ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 4 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

Yayın akışı 4 Temmuz 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Tarkan
16:15 Senede Bir Gün
18:45 Show Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Pompeii

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Aşkın Tarifi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Operasyon 41
22:45 Operasyon 41

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara


ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Kalp Yarası
18:40 ATV Ana Haber
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Baş Belası


FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Sen Çal Kapımı
23:30 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Sinema
16:20 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Dağ 2
22:50 Dağ 2

TV8 YAYIN AKIŞI

15:30 Sinema
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

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