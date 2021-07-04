Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Tarkan
16:15 Senede Bir Gün
18:45 Show Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Pompeii
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Aşkın Tarifi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Operasyon 41
22:45 Operasyon 41
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:45 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Kalp Yarası
18:40 ATV Ana Haber
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Baş Belası
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Sen Çal Kapımı
23:30 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:10 Sinema
16:20 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Dağ 2
22:50 Dağ 2
TV8 YAYIN AKIŞI
15:30 Sinema
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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