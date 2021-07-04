Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Tarkan

16:15 Senede Bir Gün

18:45 Show Ana Haber

20:00 Robin Hood

23:15 Pompeii

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:45 Aşkın Tarifi

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Operasyon 41

22:45 Operasyon 41

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 En Güzel Bölüm

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara



ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Kalp Yarası

18:40 ATV Ana Haber

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Baş Belası



FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Sen Çal Kapımı

23:30 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:10 Sinema

16:20 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Dağ 2

22:50 Dağ 2

TV8 YAYIN AKIŞI

15:30 Sinema

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye