Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte kanalların 5 Aralık Perşembe yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Korkusuzlar
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Görünmeyen Misafir
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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