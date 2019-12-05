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Yayın akışı 5 Aralık 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 5 Aralık 2019 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte, televizyon kanallarının Perşembe yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi, rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte kanalların 5 Aralık Perşembe yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Korkusuzlar

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Görünmeyen Misafir

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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