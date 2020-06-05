"Bu dönemi çok güzel bir şekilde atlattık"

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kalk Gidelim dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 5 Haziran Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)

23.15 Hayalet Dayı (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (haftanın finali)

23.45 Sürpriz Damatlar (yabancı film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (yabancı film)

22.00 Medcezir (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Arka Sokaklar (yeni bölüm)

00.15 Beyaz Show (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Moana (yabancı film)

22.00 Kardeş Payı (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Hıçkırık (yabancı film)

22.35 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)