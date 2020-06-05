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Yayın akışı 5 Haziran Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 5 Haziran 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kalk Gidelim dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte bu akşam (Cuma) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kalk Gidelim dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 5 Haziran Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)
23.15 Hayalet Dayı (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (haftanın finali)
23.45 Sürpriz Damatlar (yabancı film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (yabancı film)
22.00 Medcezir (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.15 Beyaz Show (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Moana (yabancı film)
22.00 Kardeş Payı (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Hıçkırık (yabancı film)
22.35 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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