Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kalk Gidelim dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 5 Haziran Cuma yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)
23.15 Hayalet Dayı (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (haftanın finali)
23.45 Sürpriz Damatlar (yabancı film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (yabancı film)
22.00 Medcezir (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.15 Beyaz Show (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Moana (yabancı film)
22.00 Kardeş Payı (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Hıçkırık (yabancı film)
22.35 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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