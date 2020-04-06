Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları 6 Nisan 2020 Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 6 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi'

22.30 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Cesur Adamlar 'Yabancı Film'

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.30 Kafalar Karışık 'Türk Filmi'

22.30 Yahşi Batı 'Türk Filmi'

00.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Anne 'Dizi' (Tekrar)

22.15 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Geniş Aile Komşu Kızı 'Türk Filmi'

22.15 Dudullu Postası 'Dizi' (Tekrar)

23.30 Geniş Aile Komşu Kızı 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.45 Cesaret Oyunu 'Yabancı Film'

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

01.20 Esra Erol'da (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’