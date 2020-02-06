Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 6 Şubat yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.30 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

23.30 Çember: Oyunu Bozuyorum 'Türk Filmi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film'

21.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 3'te 3 Tarih

23.15 Görünmeyen Misafir 'Yabancı Film'