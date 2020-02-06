Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 6 Şubat yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.30 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
23.30 Çember: Oyunu Bozuyorum 'Türk Filmi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film'
21.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 3'te 3 Tarih
23.15 Görünmeyen Misafir 'Yabancı Film'
YORUMLAR