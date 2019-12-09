Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabeti ise öne çıkıyor. Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul ve MasterChef Türkiye dizileri ve yarışma programları reyting için yarışacak. İşte kanalların 9 Aralık Pazartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çukur
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Zalim İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Vuslat
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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