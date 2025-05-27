Yayınevleri Nicole Kidman'ın peşinde: Rüyaları sayesinde milyonlar kazanabilir

Nicole Kidman, bir 'rüya günlüğü' tuttuğunu açıkladıktan sonra dünyanın en iyi yayınevleri arasında bir açık artırma savaşı başlattı. 57 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, geçen hafta Cannes Film Festivali'nde, düzenli olarak sabah 3'te uyanıp rüyalarını ve düşüncelerini yazdığını açıkladı. Kadınların sinemaya katkılarını kutlayan Women in Motion Ödülü'nü aldığı etkinlikte konuşurken, düşüncelerini sık sık gece yarısı yazdığını ağzından kaçırdı.

"Çok fazla şey yazıyorum. Bunu gizlice yapıyorum. Sabahın 3'ünde yazma seansı yapıyorum. Uyanıyorum ve bir şeyler yazıyorum" diyen Kidman, "Bu bir rüya veya o sırada kafamda, hayatımda ve kalbimde dolaşan bir şey olabilir. Bir şeylerin gerçekleşmesi için çok olgun bir zamandır gece, çünkü gerçeklikten biraz uzak bir durumdasınızdır" ifadesini kullandı.

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Kidman'ın açıklamasından birkaç saat sonra, ekibi, dünyanın dört bir yanındaki yayıncılardan yağan tekliflerle karşı karşıya kaldı. Yayınevleri, yakın tarihin en çok aranan ünlü kitaplarından biri olabilecek içeriğin haklarını satın almak için can atıyor.