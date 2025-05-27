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        Haberler Dünyadan Yayınevleri Nicole Kidman'ın peşinde: Rüyaları sayesinde milyonlar kazanabilir - magazin haberleri

        Yayınevleri Nicole Kidman'ın peşinde: Rüyaları sayesinde milyonlar kazanabilir

        Nicole Kidman, her gün gece yarısı 3'te uyanıp rüyalarını yazdığını itiraf edince yayınevleri teklif yarışına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 17:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:50
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        Nicole Kidman, bir 'rüya günlüğü' tuttuğunu açıkladıktan sonra dünyanın en iyi yayınevleri arasında bir açık artırma savaşı başlattı. 57 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, geçen hafta Cannes Film Festivali'nde, düzenli olarak sabah 3'te uyanıp rüyalarını ve düşüncelerini yazdığını açıkladı. Kadınların sinemaya katkılarını kutlayan Women in Motion Ödülü'nü aldığı etkinlikte konuşurken, düşüncelerini sık sık gece yarısı yazdığını ağzından kaçırdı.

        "Çok fazla şey yazıyorum. Bunu gizlice yapıyorum. Sabahın 3'ünde yazma seansı yapıyorum. Uyanıyorum ve bir şeyler yazıyorum" diyen Kidman, "Bu bir rüya veya o sırada kafamda, hayatımda ve kalbimde dolaşan bir şey olabilir. Bir şeylerin gerçekleşmesi için çok olgun bir zamandır gece, çünkü gerçeklikten biraz uzak bir durumdasınızdır" ifadesini kullandı.

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        Kidman'ın açıklamasından birkaç saat sonra, ekibi, dünyanın dört bir yanındaki yayıncılardan yağan tekliflerle karşı karşıya kaldı. Yayınevleri, yakın tarihin en çok aranan ünlü kitaplarından biri olabilecek içeriğin haklarını satın almak için can atıyor.

        Woman's Day'e konuşan bir kaynak, "Nicole'ün günlüğünün, düşüncelerinin, fikirlerinin ve özellikle de hayallerinin hakları rekorlar kırar. Bu, Nicole her zaman buna karşı olduğu için hiç kimsenin asla gerçekleşeceğini düşünmediği bir kitap" dedi. Kaynak ayrıca, dünyanın önde gelen yayınevlerinin Kidman'a en cazip tekliflerini sunmasını beklediğini de ekledi.

        Teklif edilebilecek rakamın 120 milyon dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kidman'a yakın bir kaynak, Daily Mail'e konuşarak, "Nicole onlarca yıldır yayınevlerinin hedefi oldu. Şimdi satmayı aklından bile geçirmediği bir şey için küresel bir açık artırma savaşı başlattı" dedi.

        Öte yandan efsanevi rock grubu Queen'in 1991'de ölen yıldızı Freddie Mercury'nin notlarının, bu yılın ilerleyen zamanlarında kitaba dönüştürülmesi planlanıyor.

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        #Nicole Kidman
        #rüya
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