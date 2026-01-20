Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Çorba Tarifleri Yayla Çorbası Tarifi

        Yayla Çorbası Tarifi: Yayla Çorbası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Yayla çorbası, yoğurtlu ve ferah lezzetiyle Türk mutfağının en sevilen çorba tarifleri arasına girmiştir. Evde kesilmeden, tam kıvamında yayla çorbası yapmak isteyenler için tüm püf noktaları birçok kişi tarafından merak edilir ve araştırılır. Peki yayla çorbası tarifi ve malzemeleri konusunda detaylar nelerdir?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 11:23 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:23
        Yayla Çorbası Tarifi
        Yayla çorbası, özellikle hafifliği ve doyuruculuğu bir arada sunmasıyla dört mevsim sofralarda görülebilir. Yoğurt, pirinç ve nane ile hazırlanan bu klasik çorba, doğru teknikler uygulanmadığında kesilen ya da kıvamı tutmayan bir yapıya dönüşebilir. Oysa doğru sıcaklık ayarı, terbiyenin kontrollü eklenmesi ve sabırlı pişirme yöntemiyle oldukça lezzetli olabilir. Peki yayla çorbası yapılışı tam olarak nasıl? Malzemeler neler? İşte tüm detaylar…

        YAYLA ÇORBASI TARİFİ

        Yayla Çorbası tarifi temel anlamda yoğurt bazlı bir terbiye ile hazırlanır. Çorbanın lezzetini belirleyen en önemli unsur, yoğurdun kesilmeden çorbayla bütünleşmesidir. Bu nedenle pişirme aşamasında dikkatli davranmak gerekir. Pirinç, çorbanın kıvamını belirlerken nane ve tereyağı ise karakteristik aromasını kazandırır. Doğru pişirilen bir yayla çorbası, ne çok koyu ne de sulu olur. Bu çorba, özellikle hastalık dönemlerinde birçok kişinin favorisidir.

        YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ

        Yayla Çorbası malzemeleri hemen hemen her evde rahatça bulunabilir. İşte ilgili malzemeler;

        • 1 su bardağı yoğurt
        • 1 yemek kaşığı un
        • 1 adet yumurta sarısı
        • 2 yemek kaşığı pirinç
        • 5 su bardağı su
        • Tuz

        Üzeri için:

        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 tatlı kaşığı kuru nane

        Bu ölçülerle hazırlanan yayla çorbası yaklaşık 4 kişilik servis sağlar. Yoğurdun taze ve oda sıcaklığında olması ise çorbanın kesilmemesi açısından son derece önemlidir.

        YAYLA ÇORBASI YAPIMI KOLAY MI?

        Yayla Çorbası yapımı kolay mı? Temel adımlar takip edilerek kısa sürede hazırlanabilir. Ancak yoğurtlu çorbalar arasında olduğu için dikkat isteyen bir tariftir. Terbiye hazırlanırken malzemelerin iyi çırpılması ve çorbaya eklenirken sıcaklık farkının dengelenmesi gerekir. Bu noktalara dikkat edilmediğinde çorba kesilebilir. Buna rağmen püf noktalarına uyulduğunda yayla çorbası yapımı zahmetsizdir ve kısa sürede hazırlanabilir. Hazırlanan çorbanın hafif yapısı, bu tarifin özellikle akşam öğünlerinde sıkça tercih edilmesini sağlar.

        YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

        Peki yayla çorbası nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapılışına ilk etapta pirinçlerin yıkanması ile başlanabilir. Sonrasında şu adımlar takip edilebilir;

        • Yıkanan pirinçler tencereye alınır, üzerine 5 su bardağı su eklenir ve pirinçler yumuşayana kadar pişirilir.
        • Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır.
        • Pişen pirinçli sudan bir kepçe alınarak yoğurtlu karışıma yavaşça eklenir ve karıştırılır.
        • Bu işlem terbiyenin ılımasını sağlar.
        • Ardından terbiye tencereye yavaş yavaş ilave edilir.
        • Çorba sürekli karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.
        • Kaynamaya başladıktan sonra tuz eklenir ve birkaç dakika daha kaynatılır.
        • Ayrı bir tavada tereyağı eritilir, kuru nane eklenerek hafifçe kızdırılır.
        • Hazırlanan naneli yağ çorbanın üzerine gezdirilir ve sıcak servis edilir.

        Afiyet olsun!

        YAYLA ÇORBASI PÜF NOKTALARI

        Yayla çorbasının birçok püf noktası vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir;

        • Yayla çorbası yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, terbiyenin çorbaya yavaş ve kontrollü eklenmesidir.
        • Terbiye eklenirken çorba mutlaka kısık ateşte olmalı ve sürekli karıştırılmalıdır.
        • Yoğurdun soğuk olması da çorbanın kesilmesine neden olabilir.
        • Pirinç miktarının fazla olması çorbanın koyulaşmasına yol açabilir.
        • Eğer çorba koyu olursa sıcak su eklenerek kıvam dengelenebilir.
        • Servis öncesinde üzerine eklenen naneli tereyağı, yayla çorbasının klasik aromasını tamamlar.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
