Yaz geliyor, müsilaj kâbusu geri mi dönüyor?

Yaz gelirken Marmara Denizi’nde müsilaj kâbusu geri mi dönüyor? Yıllardır müsilajla ilgili önemli çalışmalara imza atan, Marmara’da bizzat dalışlar yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara’daki son durumu şöyle anlatıyor:

PROF. SARI: ŞİMDİLİK DEĞİL

“10 Nisan'dan itibaren Tekirdağ kıyılarından başlamak üzere Marmara'nın farklı bölgelerinde suda renklenmeler görülüyor. Kıyıda pas renginde, koyu yeşil veya sarımtırak bazen de yüzeyde kremsi formda görünen oluşumlar şimdilik müsilaj değil.

Kış boyunca kirlilik ve doğal süreçlerle biriken azot-fosfor, deniz suyu sıcaklıkları artınca bazı alg gruplarının aşırı çoğalmasına neden oluyor. Bugünlerde Marmara kıyılarında karşımıza çıkan olayın birinci nedeni redtide veya kızıl gelgit olarak adlandırılan bu durumdur.

İkinci neden ise yağışlar ve rüzgarla taşınan polenlerin kıyısal alanlarda birikmesi. Polen birikmesi daha çok turuncu renklerin hakim olduğu bir görüntüye neden olmaktadır.

Nisan ayının ilk iki haftası boyunca bütün Marmara kıyısal alanında yaptığımız örnekleme, ölçüm ve dalışlarda şimdilik müsilaja rastlamadık. Ancak görüş çok düşük ve alg artışı çok yüksek.

Marmara'nın kirlilik yükü azalmadığı sürece müsilaj riski hep var. Su sıcaklığı artışını takiben yeni bir müsilaj oluşumu ortaya çıkabilir.

Lütfen Marmara Denizi'ni atık çukuru olarak kullanmaktan vazgeçelim.