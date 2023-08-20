Yaz Şarkısı dizisi final mi yapacak? Yaz Şarkısı'nın 8. Bölümü son mu?

3 Şurada Paylaş!









YAZ ŞARKISI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olaylı düğün alışverişinden sonra Neriman ve Emine karakola gitti bu sırada Kemal’de Sinan’ın peşine düştü. Aslı ise Sinan’ın masum olduğunu kanıtlamak için planını hazırladı. Emine ve Yaz arası da Yaz’ın evden kaçmasıyla açıldı. Hem annesini hem Sinan meselesini düşünen Yaz’ın moralini düzeltmek için Murat harekete geçti. Ertesi gün şirkete Alice geldi. Şirketten Kemal ile çıkan Yaz geceyi çiftlikte geçirdi. Sabah erken saatlerde Aslı ve Murat çiftliğe gelerek Yaz ile Kemal’i buldu. İkiliyi birlikte gören Murat, dayanamayarak ortamı terk etti.