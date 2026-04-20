Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak?
Nisan ayının son günlerine yaklaşılırken okulların kapanmasına da kısa bir süre kaldı. Uzun bir tatili iple çeken öğrenciler ve tatil planı yapan veliler, okulların ne zaman kapanacağını yakından takip ediyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullar bu yıl 26 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler, aynı gün ikinci dönem karnelerini alarak eğitim öğretim yılını tamamlamış olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yaz tatili bu yıl 29 Haziran itibarıyla başlayacak. Öğrenciler, yoğun bir eğitim döneminin ardından karne heyecanı yaşayacak ve derslere kısa bir süreliğine ara verecek. Veliler ise çocuklarının yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başlarken, öğrenciler de uzun bir tatilin keyfini çıkaracak. Bu süreçle birlikte okullarda eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayı içerisinde açılması bekleniyor. Yeni eğitim öğretim yılının 7 Eylül ya da 14 Eylül tarihlerinde başlaması ihtimaller arasında değerlendiriliyor.