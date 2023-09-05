Transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte Türkiye ve Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği tarih
Futbolda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 26 Haziran tarihinde başladı. Yaz transfer sezonunun sona ermesine kısa bir süre kala futbolseverler, Türkiye ve Avrupa'da transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2023-2024 transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Türkiye ve Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği tarih...
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon yaz transfer dönemi, ara transfer sezonu olarak bilinen ikinci transfer tescil dönemi tarihlerini açıkladı. Bu kapsamda sporseverler 26 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer sezonunun biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte transfer tescil döneminin biteceği tarih...
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
AVRUPA VE ARABİSTAN
İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'de başta olmak üzere Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'de sonlanacak.
Yıldız isimlerin imza attığı Suudi Arabistan'da ise transfer süreci 20 Eylül'de tamamlanacak.
UEFA ise kadro bildirme tarihini 5 Eylül olarak belirledi.