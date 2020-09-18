Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin gelirinin azalmasının ardından yaz transfer dönemi, önceki sezonlara oranla daha sönük geçmesine rağmen İngiltere Premier Lig ekipleri, yine pahalı transferler gerçekleştirdi.

Yaz döneminde Avrupa'nın önde gelen diğer liglerine fark atan İngiltere Premier Lig takımları, bonservisine en yüksek transfer bedeli verilen 15 oyuncudan 8'ine imza attırdı.

CHELSEA AÇIK ARA ZİRVEDE

Yaz transferlerine damga vuran İngiltere Premier Lig takımları arasında Chelsea, en yüksek bonservis bedeli verilen 15 oyuncunun 4'ünü kadrosuna katarak öne çıktı.

İngiliz ekibi, Bayer Leverkusen'e bonservisi için 80 milyon avro verdiği genç Alman yetenek Kai Havertz ile yaz transfer sezonunun en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Chelsea'nin yüksek bonservis bedeli vererek transfer ettiği ilk 15'te yer alan diğer oyuncular arasında Timo Werner 53 milyon avroyla altıncı, Ben Chilwell 50,2 milyon avroyla yedinci, Hakim Ziyech 40 milyon avroyla on birinci sırada yer aldı.

Yaz sezonunun en pahalı transferleri listesinde ilk 5'te, ikişer İtalyan ve İspanyol kulübü de yer aldı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) üst üste 9 şampiyonluk elde eden Juventus, Barcelona'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Arthur için 72 milyon avro ödeyerek yaz sezonunun en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi.

Napoli ise Lille'in 21 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için 70 milyon avro kasasından çıkararak yaz transfer periyodunun en pahalı üçüncü transferine imza attı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Juventus'un Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i 60 milyon avro karşılığında kadrosuna katarak en pahalı 4. transferi yaptı.

Atletico Madrid ise 2019-20 sezonunda Chelsea'den kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata'nın zorunlu satın alma bedeli için 56 milyon avro ödeyerek listeye 5. sıradan girdi.

5 İNGİLİZ KULÜBÜ LİSTEDE

Chelsea'nin dışında İngiltere Premier Lig'den bonservisine en yüksek bedel verilen oyuncu transferlerini gerçekleştiren diğer kulüpler ise Manchester City, Wolverhampton Wanderers, Manchester United ve Tottenham Hotspur oldu.

Manchester City Nathan Ake'i 45,3 milyon avro, Wolverhampton Wanderers Fabio Silva'yı 40 milyon avro, Manchester United Donny van de Beek'i 39 milyon avro, Tottenham ise Giovani Lo Celso'yu 32 milyon avroya kadrosuna katarak listeye dahil oldu.

Listeye giren diğer takımlar ise Mauro Icardi'yi 50 milyon avroya renklerine bağlayan Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG),Leroy Sane için 45 milyon avro ödeyen Almanya'dan Bayern Münih, Achraf Hakimi için kasasından 40 milyon avro çıkaran İtalya'dan Inter oldu.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Avrupa'da 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin en fazla bonservis ödenen ilk 15 oyuncusu şöyle: