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Yazar Nilgün Bodur Teke Tek'e konuk oldu

İntihal iddialarıyla gündeme gelen Nilgün Bodur Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu Teke Tek'te soruları yanıtladı. Nilgün Bodur, kitabına yapılan eleştirilere ilişkin, "Ben yazanım, yazar olmayı ise çok isterim. Edebi eser ortaya çıkarmak için yazmadım. Bu kitaba kağıt israfı da dediler. ben kitap yazdım deyip depolarda duranlardır kağıt israfı." diye konuştu. Hakkındaki iddialara da yanıt veren Bodur, "Anonim bir cümlenin intihal olduğunu bilerek yazmadım. Madem edebiyat yapmıyorum, bu madem bir sosyal medya güncesi o zaman neden bana edebi eser suçlaması geliyor ki?" dedi

09.10.2018 - 21:20 | Güncelleme:

İntihal iddialarıyla gündeme gelen Nilgün Bodur Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu Teke Tek'e konut oldu. 20 yıl kurumsal iletişim işiyle ilgilendiğini ifade eden Bodur, sosyal medyada aktif olmaya başladığını kaydetti. 

SOSYAL MEDYADA NASIL TANINDI?

Bodur, "Boşanma sonrası sosyal medyada dertleşiyordum. Hayat beni atarlı yaptı. Mizahı seviyorum. Bazen çok mutsuz hissediyorum intikam düşünüyorum bunu yazıyorum. Ben yazanım, yazar olmayı ise çok isterim. Edebi eser ortaya çıkarmak için yazmadım. Umarım bir gün yazarım. Yazar olmayı çok isterim ama şu an yazanım. Edebiyat gibi bir inancım olmadı. Edebiyat yazıyorum diye bir iddiam olmadı. Bu kitap kağıt israfı da dediler." dedi.

 

İNTİHAL YAPTI MI?

Nilgün Bodur'un “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabında 2. Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank'tan alıntı yaparak kaynak göstermediği iddia edilmişti.

Bodur, "Anonim bir cümlenin intihal olduğunu bilerek yazmadım. İddia edilen cümle Anne Frank'ın kitabında yer almıyor. İnternetten alınan bilgilerle hareket ediyoruz. Beni üzen şey Twitter'da dönen şeyler değil. O haberi yapan bir kişi Anne Frank'ın hatıra kitabında mı demedi. Madem edebiyat yapmıyorum, bu madem bir sosyal medya güncesi o zaman neden bana edebi eser suçlaması geliyor ki?" diye konuştu.

"'SENİNLE HAYATIMIZ DEĞİŞTİ' DİYEN BİNLERCE KİŞİ VAR"

Nilgün Bodur, "Kâğıt israfı deniyor ya, ben kitap yazdım deyip depolarda duranlardır kağıt israfı. Seninle hayatımız değişti diyen binlerce kişi var. 150 bin kitap satılınca kağıt israfı olmaz ekonomiye katkı olur.  Bu kadar önemli sorunlar varken, ayrılan kadın hatta ayrılamayan kadına ses olmaya çalışırken ben nasıl bir kötülük yapmış olabilirim.?" şeklinde konuştu.

"BEN CAHİL DEĞİLİM, KİTABI OKUYANLAR DA CAHİL DEĞİL"

"Bu kitap mutluluğu artırıyor" diyen Bodur, "Bu kitabı yazmak bana iyi geldi. Ben duygularımı masumane yazdığıma inanıyorum. Arkadaşlarımdan sessiz kalmalarını rica ettim, yayın evinden de açıklama yapılmasını istemedim. Bu kadar dert varken neden linç... Neden bun a bu kadar tepki verildi. Ben cahil değilim, kitabı okuyana da cahil gibi davranıyorlar. Malum şeylerin anlatımı, bunları daha sempatik anlatıyorum. " ifadesini kullandı.

"3 KİTAP ÇIKACAK KADAR DAHA MALZEMEM VAR"

Bodur, "Evde 3 kitap çıkacak kadar daha malzemem var. Yazmaya devam edeceğim. Allah ömür ve para versin gerekirse herkese dağıtırım. Herkes benim sözlerimi paylaşıyor. Bir daha deneme yazmak istemiyorum" dedi.

 

 

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