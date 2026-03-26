        Yazar Orhan Pamuk'un 9 dairesinin bulunduğu Taray Apartmanı davasında karar

        Yazar Orhan Pamuk'un 9 dairesinin bulunduğu Taray Apartmanı davasında karar

        Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla mahkemelik olduğu Taray Apartmanı davasında güçlendirme talebinin reddine karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Pamuk'un apartmanında karar

        Beyoğlu'nda, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un da 9 dairesinin bulunduğu, 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında açılan davada 'riskli yapı' kararı verildi. Kararın ardından Pamuk'un komşuları, yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açarak yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı.

        'Riskli yapı' kararına karşı İdare Mahkemesi'nde açılan davaların reddedildiği, bina sakinlerinin güçlendirme talebiyle açtığı davanın ise yaklaşık 4 yıldır sürdüğü öğrenildi. 1 yıl önce tahliye edilen Taray Apartmanı için 4'üncü bilirkişi raporu 5 Şubat'ta hazırlandı. Raporda, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamayacağı belirtilerek, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

        APARTMAN YIKILACAK

        Yıkımın durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmişti. Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, bu karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 63'üncü Hukuk Dairesi yıkımın durdurulmasına dair verilen ihtiyati kararını kaldırmıştı. Bugün İstanbul 31'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme güçlendirme talebinin reddine karar verdi. Böylece Taray Apartmanı'nın yıkılmasının önünde bir engel kalmadı.

