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Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup ederken spor yazarları da mücadeleyi değerlendirdi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    UĞUR MELEKE: "Okan Buruk’u birçok meslektaşından ayıran şey, büyük takım hocalığının ona yıldız futbolculuğundan dolayı otomatik olarak ikram edilmemesi. Buruk’un bu görevi tırnaklarıyla kazıyarak, sonuna kadar hak ederek alması. Galatasaray’ın başına da hem Türkiye Kupası, hem de Süper Lig şampiyonu apoletleriyle geldi. Bu apoletlerin yanına 64 yıllık bir Süper Lig rekoru da ekledi Okan Hoca."
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    UĞUR MELEKE: Ve onun bu ışıltılı kariyerine bence çok yakıştı bu rekor. Galatasaray’ın harika bir kadrosu var ancak ben yine en büyük krediyi bu otomatik vitesi yaratan Okan Hoca’ya verme taraftarıyım. Tebrikler Okan Buruk." (Hürriyet)
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    "VİTAMİNSİZ MAÇ"

    ERMAN TOROĞLU: "Güzel bir maç olacak zannettik ama olmadı. Galatasaray bıraktığımız gibi çıkmadı. Kasımpaşa da fazla bir şey olmayınca vitaminsiz bir maç çıktı ortaya. İlk 40 dakika bu maçta hiçbir şey yok." 
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Galatasaray topla oynuyor görünüyor ama hikaye. Daha sonra zorlana zorlana 2 pozisyon var İcardi ile yakalanan, onlar da aman aman pozisyon değil Galatasaray lehine. İkinci yarı, yeni transfer Nicolo Zaniolo girince biraz kıpırdanma oluyor. Nitekim o arada da bir gol çıkıyor." (Fotomaç)

     
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    "FENERBAHÇE'Yİ DİBE İTİYOR"

    AHMET ÇAKAR: "Galatasaray yine kazandı. Rekorlar kırmaya devam ediyor ve şampiyonluk yarışında her geçen hafta avantaj sağlayıp rakibi Fenerbahçe'yi psikolojik olarak dibe itiyor. İlk yarı Icardi'nin 1-2 pozisyonu var ki zor açıda olmasına rağmen iyi vurdu. İkinci yarı Zaniolo değişikliği geldi."
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    AHMET ÇAKAR: "Zaniolo hem gol özelliği hem dripling hem de pas özelliği olan bir futbolcu. Zaten maçın da tek golünün sahibi. Topu kaptı, Raschica'ya attı, Rashica da onun koşu yoluna bırakıp gol atmasını sağladı. Bu çocuk için 'Büyük yetenek ama depresif karakterli' diyorlar. Depresif karakterli mi bilmiyorum ama tutturursa Galatasaray 11'inin en yetenekli futbolcularından biri olup birçok maçın da başrol oyuncusu olabilir." (Sabah)
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    "KASIMPAŞA'NIN KİLİDİNİ AÇTI"

    LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray, Kasımpaşa'yı açabilmek için çok zorlandı. Mertens'in yokluğunda hücum oyuncuları başta Icardi olmak üzere pozisyon üretmekte zorlandı. Okan hoca çare olarak Zaniolo'yu oyuna soktu, Rashica'yı forvet arkasına koydu. Ve bir kez hızlı hücum eden Galatasaray, Zaniolo ile Kasımpaşa kilidini açtı. 
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    LEVENT TÜZEMEN: "Zaniolo'nun gelişiyle Galatasaray hücum zenginliği kazandı. İtalyan yıldız topu ayağına her alışında arkadaşlarına etkili paslar attı, kendini rakibe unutturduğu gibi Rashica'nın ve Sacha Boey'in iyi oynamalarını sağladı. Zaniolo çevre kontrolünü mükemmel yapıyor. Topla buluşmadan önce hangi arkadaşı boşta diye bir göz atıyor. Sıkışık oyunu ters tarafa taşıdı, Galatasaray'ın ataklarını başlattı." (Sabah)
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    "OYUNUN DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

    ALİ GÜLTİKEN: "Zaniolo ikinci yarı oyuna girdikten kısa bir süre sonra sıkışan oyunun dengesini değiştirdi. Attığı gol çok önemliydi. Getirdiği üç puanın yanında kendisiyle ilgili oluşan beklentilere de çok çabuk pozitif bir şekilde cevap verdi. Bu gol galibiyetin yanında 14 maçlık bir rekor serisini getirmesi açısından da önemliydi."
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: "Oyun, sahada genel beklentilere çok cevap veremese de skor, alınan galibiyet, liderliğin devamı ve 14 maçlık galibiyet serisi bunların hepsini geride bırakmak için yeterli." (Sabah)
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    "GERÇEKTEN BÜYÜK YILDIZ"

    OSMAN ŞENHER: "İkinci yarı Zaniolo da oyuna girince daha baskılı oynayan bir Galatasaray ortaya çıktı. Rashica’nın mükemmel asistinde Zaniolo aynı güzellikte bir plaseyle topu filelere yolladı. İtalyan yıldız hazırlık maçlarında olduğu gibi, ilk resmi maçında da golünü attı." 
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    OSMAN ŞENHER: "Şu an tam olarak hazır değil; ama gerçekten büyük bir yıldız. Arkadaşlarına o kadar isabetli paslar atıyor ki, ilerleyen haftalarda taraftarın Icardi’den sonra en çok sevdiği futbolcu olur." (Milliyet)
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    "GALATASARAY OLACAĞIM DİYOR"

    RIDVAN DİLMEN: "Fenerbahçe, yarışırken yatırım da yapmaya çalışıyor. Galatasaray, 'Ben bu sene kazanacağım' diyor. Bugün kenar oyuncularına baktığımızda hangisi oynasa 'Neden oynuyor?' demeyiz. Sezon başında böyle bir durum yoktu."
  • Yazarlardan Galatasaray - Kasımpaşa yorumları

    "ZANIOLO VARSA..."

    NECATİ ATEŞ: "Ne stadyuma giden taraftarlar ne de Okan Buruk böyle bir oyun beklemiyordur. Ancak bunlar şampiyonluk maçlarıdır. Bazen iyi oynamadığın maçlarda Zaniolo gibi süperstarlar çıkar ve farkı 9'a yükseltir."

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