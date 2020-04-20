Yazılımcı alımları ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan gençlere yaptığı çağrıda, "Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor. Hedefimiz 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmektir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir." dedi. İşte, yazılımcı alımlarıyla ilgili detaylar...

YAZILIMCI ALIMLARI BAŞLIYOR!

Kabine sonrası halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Evde Kal Türkiye sloganı ile gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor. Hedefimiz 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmektir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir. 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişini kaydettirmektir. Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır. Gençliğimiz korona günlerini geleceğine ışık tutacak fırsatına çevirebilecektir.

YAZILIMCI BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

Yazılımcı başvurularıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama gelir gelmez haber sayfamızda olacaktır.