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        Haberler Yemek Yapma Yazın en çok aranan lezzetlerinden biri oldu! Ege mutfağının narin lezzeti kabak çiçeği dolmasının püf noktaları!

        Yazın en çok aranan lezzetlerinden biri oldu! Ege mutfağının narin lezzeti kabak çiçeği dolmasının püf noktaları!

        Sabah açıp gün içinde kapanan narin kabak çiçekleri, doğru yöntemle hazırlandığında sofraların yıldızına dönüşüyor. Kabak çiçeği dolmasının sırları ve adım adım yapılışı haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Kabak çiçeği dolması, yaz mevsiminin en özel ve en zahmetli tariflerinden biri olarak öne çıkıyor. Ege mutfağının simge lezzetlerinden bu geleneksel yemeğin püf noktalarını ve tam ölçülü tarifini sizin için derledik!

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        KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASININ SIRRI TAZE ÇİÇEKLERDE GİZLİ

        Kabak çiçeği dolmasının en önemli püf noktalarından biri kullanılan çiçeklerin tazeliği. Güneş yükseldikçe kapanmaya başlayan çiçekler, sabah saatlerinde toplandığında hem daha kolay dolduruluyor hem de pişirme sırasında formunu daha iyi koruyor.

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        Yüzyıllardır Ege mutfağında hazırlanan bu özel yemek, zeytinyağlı tarifler arasında en zarif seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor. Dışarıdan bakıldığında oldukça sade görünse de iç harcında kullanılan baharatlar ve otlar lezzetin karakterini belirliyor.

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        İŞTE GELENEKSEL KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ

        Malzemeler (20-25 adet kabak çiçeği için):

        20-25 adet kabak çiçeği

        1 su bardağı pirinç

        2 adet orta boy kuru soğan

        4 yemek kaşığı zeytinyağı

        2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

        1 yemek kaşığı kuş üzümü

        1 tatlı kaşığı kuru nane

        Yarım çay kaşığı tarçın

        Yarım çay kaşığı yenibahar

        1 tatlı kaşığı toz şeker

        Tuz

        Karabiber

        Yarım demet dereotu

        1,5 su bardağı sıcak su

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        ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

        İlk olarak kabak çiçeklerinin iç kısmındaki sert bölümler dikkatlice temizlenir. Soğanlar ince ince doğranarak zeytinyağında kavrulur. Ardından dolmalık fıstık eklenir ve birkaç dakika daha pişirilir.

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        Yıkanmış pirinç tavaya ilave edilir. Kuş üzümü, nane, tarçın, yenibahar, tuz ve karabiber eklendikten sonra yarım su bardağı sıcak suyla harç hafif diri kalacak şekilde pişirilir. Ocaktan alınan harca ince kıyılmış dereotu eklenerek soğumaya bırakılır.

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        Soğuyan iç harç, kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı kadar doldurulur. Çiçeklerin uçları kapatılarak tencereye yan yana dizilir. Kalan sıcak su eklenir ve kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.

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        LEZZETİ ARTIRAN KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

        Uzman aşçılar, kabak çiçeği dolmasının bir gece dinlendirildikten sonra daha aromatik hale geldiğini belirtiyor. Servis sırasında üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirilmesi de lezzeti artıran detaylar arasında gösteriliyor.

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