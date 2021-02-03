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YDS başvuru 2021 başvuru ekranı! ÖSYM YDS başvuru nasıl yapılır?

YDS başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. Peki, e-YDS başvuru nasıl yapılır? İşte e-YDS 2021 başvuru ücreti

YDS başvuru 2021 başvuru ekranı! ÖSYM YDS başvuru nasıl yapılır?

YDS başvuru nasıl yapılır? Sorusu Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na katılacak olan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM e-YDS başvurularının başladığını ve 18 Şubat'a kadar devam edeceğini duyurdu.

E-YDS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar 2 - 18 Şubat tarihleri arasında "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden e-YDS başvurularını yapacaklar. Sınav için başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodu almış olmaları gerekiyor.

E-YDS BAŞVURU EKRANI


E-YDS SINAV KONTENJANI KAÇ KİŞİ?


Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

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