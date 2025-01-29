YDS başvuruları için son gün! ÖSYM 2025 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre, YDS/1 başvuruları için süreç 29 Ocak Çarşamba günü sona eriyor. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Sınav ise 9 Mart'ta uygulanacak. Peki ÖSYM kılavuzu ile YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte 2025 YDS başvuru ekranı ve ücreti…
Yılın ilk YDS sınavı için başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, ‘’2025 YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 9 Mart’ta düzenlenecek. Söz konusu sınava yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adaylar katılacak. İşte 2025 YDS başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve ücreti hakkında detaylar…
2025 YDS/1 BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takviminde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihlerine yer vermişti.
Takvime göre 22 Ocak’ta başlayan 2025 YDS/1 başvuruları, 29 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.
2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
YDS/1 NE ZAMAN?
YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/1 sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.