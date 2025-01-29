Yılın ilk YDS sınavı için başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, ‘’2025 YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 9 Mart’ta düzenlenecek. Söz konusu sınava yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adaylar katılacak. İşte 2025 YDS başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve ücreti hakkında detaylar…