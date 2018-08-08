YDS geç başvuru tarihi bugün!

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan bir sınavdır. YDS sınavına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını yaptılar. Başvuru tarihini kaçıran adaylar ise geç başvuru tarihinde normal ücretten bir miktar fazlasını ödeyerek başvuru yapabilecekler. İşte, YDS geç başvuruları hakkında tüm detaylar...

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YDS başvuru tarihini kaçıran adaylar 8 Ağustos yani bugün başvurularını yapabilecekler. Başvurular, ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılmakta olup aşağıdaki linke tıklayarak da başvuru sayfasına erişmeniz mümkün.

YDS SONBAHAR GEÇ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti 100 TL iken geç başvuru ücretleri 150 TL olarak açıklanmıştır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir. Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.

YDS SONBAHAR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru tarihlerinin bitmesinin ardından adaylar sınav tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. YDS sonbahar döneminde yapılacak sınav tarihini Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi açıkladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 9 Eylül 2018 tarihinde saat 10.15'de yapılacak. Sınav 3 saat yani 180 dakika sürecek.

YDS'DE ÇIKACAK KONULAR NELER?

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.

YDS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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