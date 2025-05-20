ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) başvuru süreci başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilirler. Kılavuza göre, bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecek. Peki, 2025 YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile YDS İngilizce sınavı başvuru ekranı ve ücreti hakkında bilgiler…