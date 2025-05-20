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        Haberler Bilgi Gündem YDS İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS || 2025 YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        YDS İngilizce sınavı başvuru ekranı 2025 : ÖSYM YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce), 5 Temmuz'da yapılacak. Takvimde YDS İngilizce sınavı başvuru tarihleri bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, YDS İngilizce sınavı başvuruları 20 Mayıs Salı günü başladı VE 26 Mayıs'ta sona erecek. Peki Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS İngilizce sınavı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:30
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        ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) başvuru süreci başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilirler. Kılavuza göre, bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecek. Peki, 2025 YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile YDS İngilizce sınavı başvuru ekranı ve ücreti hakkında bilgiler…

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        YDS İNGİLİZCE SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) başvuru tarihleri belli oldu.

        YDS İngilizce sınav başvuruları, 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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        YDS İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        2025 YDS İNGİLİZCE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YDS İNGİLİZCE SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL VE NEREYE ÖDENİR?

        YDS İngilizce sınav ücreti 850,00 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme için son gün 27 Mayıs 2025.

        Adaylar, sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

        Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

        ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

        İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)

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        YDS İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce), 5 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

        YDS İNGİLİZCE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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