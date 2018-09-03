Yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek amacı ile yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. Bu sene yapılacak olan Sonbahar dönemi YDS sınavına katılmak isteyen ve başvurularını 18-26 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş adaylar, sınav tarihini ve detayları araştırıyor. İşte, YDS sınav tarihi ve merak edilenler...

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 18 Temmuz 2018 - 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi ve Sınav başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleşmişti. 2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavı, 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Bu sınavın sonuçlarının da 4 Ekim 2018 tarihinde açıklanması öngörülüyor.

YDS GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan ve resmi sitesinden açıklanan duyuru şöyle;

"09 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

YDS SONBAHAR SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YDS SONBAHAR VE İLKBAHAR SINAVLARI HANGİ DİLLERDEN YAPILIYOR?

YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden, Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.

YDS NEDİR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

Sınav 80 sorudan oluşur. Yanlışlar doğruları götürmez ve soruları cevaplandırmanız için size tanınan süre 150 dakikadır.

Her doğru cevap 1.25’ lik bir puan seviyesine karşılık gelmektedir.

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