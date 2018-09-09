Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yani YDS, ÖSYM tarafından uygulanacak. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. Bu yıl ikincisi uygulanacak olan YDS sonbahar dönemi sınavı için nefesler tutuldu. İşte YDS sınav saati ve sınav giriş yeri sorgulama...

YDS SONBAHAR SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin resmi sitesinden yayınladığı takvime göre YDS sonbahar döneminde yapılacak sınava günler kaldı! Sınav 9 Eylül tarihinde uygulanacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ise giriş yapılamayacak. Bu yüzden adaylar saat 10.00'dan önce sınav binalarına giriş yapmalılar. YDS sonuçları ise 4 Ekim'de açıklanacak.

ÖSYM'DEN SON UYARI

ÖSYM, YDS öncesi adaylar resmi Twetter adresi üzerinden yaptığı paylaşımla uyardı. İşte ÖSYM'nin yaptığı son uyarı:

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'nin resmi sitesinden yaptığı duyuruda adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerini açıklamıştı.

YDS SONBAHAR SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla

- Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle

- İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)

YDS SONBAHAR SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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