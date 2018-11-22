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YDS sınav giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM 2018 YDS - 3 sınav yerleri sorgulama

YDS sınav yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 2 aralık Pazar günü yapılacak YDS öncesinde adaylar, sınava girecekleri binaları önceden görmek ve güzergahlarını belirlemek için sınav giriş belgelerini araştırıyor. İşte 2018 - 3 YDS giriş belgeleri ve tüm detaylar...

22.11.2018 - 15:48 | Güncelleme:

YDS yani Yabancı Dil Tespit sınavı için geri sayım sürerken ÖSYM, YDS sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar sınav yerleri bilgilerinin yer aldığı YDS sınav giriş belgelerini araştırıyor. Sınav yerlerini öğrenen adaylar ise sınav sabahı için alternatif güzergahlar belirliyor. YDS sınav yerleri sorgulama ekranı haberimizde.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

ÖSYM YDS, sınav yerlerinin de yer aldığı YDS sınavı giriş belgelerinin açıklandığını aşağıdaki bilgilendirmeyle duyurdu:

"02 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

02 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır."

2018 YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS NEDİR?

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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