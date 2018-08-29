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YDS sınav yerleri belli oldu! ÖSYM 2018 güz dönemi YDS sınav giriş belgesi sorgula

YDS sınav yerleri, ÖSYM'nin bugün erişime açtığı YDS giriş belgeleri ile belli oldu. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek ve akademik eğitimlerinde yükselmek isteyen öğrencilerin girdiği YDS sınavı ne zaman yapılacak?

29.08.2018 - 14:47 | Güncelleme:

YDS giriş belgesi ÖSYM tarafından bugünden itibaren erişime açıldı. YDS giriş belgeleri sınava girecek adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları şart olan belgelerden. Adaylar YDS giriş belgesinde belirtilen sınav giriş yerlerini, sınavdan önce görerek sınav sabahı için güzergâhlarını belirleyecek. İşte YDS güz dönemi sınavına dair detaylar ve YDS sınav yerleri sorgulama linki.

YDS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "09 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

YDS GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından senede iki defa düzenlenen YDS'nin güz dönemi sınavı 9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav binalarına 9 Eylül sabahı saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak. Bu yüzden adayların saat 10.002dan önce sınav binalarına gitmiş olmaları gerekiyor.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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