YDS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. YDS sınavı 9 Eylül'de adayların katılımıyla gerçekleştirilmişti. Adaylar sonuçlarını TC Kimlik Numarası ve şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenebiliyor. İşte YDS sonuçları sorgulama sayfası...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM bugün 9 Eylül'de yapılan 2018 YDS sonbahar sınav sonuçlarının, adaylarının erişimine açıldığını duyurdu. YDS sonuçlarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. ÖSYM'nin YDS sonuçları için yaptığı açıklama şöyle:

"09 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir."

2018 YDS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

2018 YDS - 3 BAŞVURULARI BAŞLADI

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) 02 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 02-10 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar.

YDS 3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c)Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

YDS 3 BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ