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YDS sonuçları için adayların meraklı bekleyişi bugün sona erdi. 24 Mart'ta 25 dilde yapılan YDS sınavı bugün (19 Nisan) ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2019-YDS/1'e ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanması ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda Fransızca testinde 2 sorunun cevaplarının düzeltildiği duyuruldu. YDS'ye dair tüm detaylar haberimizde.
YDS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
Değerlendirme işlemi tamamlanan 2019-YDS/1 sınav sonuçların adaylar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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YDS'DE 2 SORUNUN CEVABI DÜZELTİLDİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YDS/1'e ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanması ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda, 2019-YDS/1 Sınavı Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 24 numaralı sorunun "D" olarak girilen cevabının "A", 30 numaralı sorunun "E" olarak girilen cevabının "A" olarak düzeltilmesine karar verildi.
YDS: YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.
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