YDS sonuçları 2020 için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 27 Eylül'de gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları bugün ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. İşte, YDS sınav sonuçları 2020

YDS SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2020-YDS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YDS SONUÇLARI TIKLA

YDS: YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.