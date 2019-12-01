YDS soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Yabancı Dil Sınavı (YDS 3) 1 Aralık Pazar 2019 günü gerçekleşti. YDS 3 sınavına giren vatandaşlar soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geçtiğimiz iki sınavda da soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavdan 2 gün sonra yayınlanmıştı. İşte, YDS 3 2019 ile ilgili detaylar...

YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından YDS soru ve cevapların henüz ne zaman açıklanacağıyla ilgili açıklama gelmedi. YDS soruları ve cevaplarının 2-8 Aralık tarihinde ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yayınlanacağı ön görülüyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Yabancı Dil Sınavı sonuçları 24 Aralık’ta erişime açılacak. Sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfası olan “sonuc.osym.gov.tr” üzerinden kontrol edilebilecek.