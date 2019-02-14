YDS, e YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? Öğrenciler tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. Başvuruları geçtiğimiz hafta 6 Şubat'ta tamamlanan YDS sınavının geç başvurusu ise 21 Şubat'ta sona erecek. Peki, YDS sınavı ne zaman yapılacak?

YDS NE ZAMAN? 2019

2019 YDS'nin ne zaman yapılacağı ÖSYM'nin sınav takvimi sayfasında belli oldu. Buna göre, YDS 24 Mart'ta saat 10.00'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgesi olmadan öğrenciler sınava giremeyecek öte yandan sınava geç gelen öğrenciler şansını kaybedecek.

e YDS NE ZAMAN?

e YDS 16 Şubat tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olup, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

e YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2019 e YDS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. Resmi internet sayfasında yayınlanır yayınlanmaz haberimizde de olacaktır.