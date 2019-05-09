YDUS yerleştirme sonuçları, adayların erişime açıldı. İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanlarında yer alan bazı sorulara açılan iptal davaları sebebiyle bu alanlarla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacağı duyurulmuştu. Sonuçlar diğer 15 alanda yapılan tercihler için açıklandı. İşte detaylar...

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖSYM'den bugün yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi.

"19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

YDUS: TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS),mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.