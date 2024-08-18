21. yüzyıl efsaneleri: Modern dünyanın yedi harikası neler? Özellikleri sizi çok şaşırtacak!
Geçmişin büyüleyici yapıtları kadar, modern dünyanın yedi yeni harikası da insan eliyle yaratılan mucizeler olarak kabul ediliyor. Bu eserler, hem mimari hem de mühendislik açıdan sınırları zorlayarak milyonlarca insanı kendine hayran bırakıyor. Dünya çapında farklı kültürlerin mirasını yansıtan bu yapılar, görenleri derinden etkiliyor. İşte, dünyanın modern yedi harikası!
İnsanlık tarihinin en çarpıcı eserleri arasında gösterilen antik dünyanın yedi harikasının ardından, modern çağın yeni yedi harikası da ortaya çıktı. Her biri birer mühendislik şaheseri olan bu yapılar, ziyaretçilerine tarihin derinliklerine uzanan bir yolculuk sunuyor. İşte detaylar!
1. ÇİN SEDDİ
Çin Seddi Pekin'de (Çin) bulunmaktadır ve M.Ö. 7. yüzyılda inşa edilmiştir. Ming Hanedanlığı döneminde yabancı istilalara ve baskınlara karşı koruma olarak inşa edilmiştir.
Yapımı yaklaşık iki bin yıl sürmüştür ve uzunluğunun dörtte biri nehirler ve sıradağlar gibi doğal engeller tarafından oluşturulmuştur. Yaklaşık 21,196 km uzunluğundadır ve taş, tuğla, ahşap ve sıkıştırılmış topraktan yapılmıştır.
Çin Seddi doğu-batı yönünde inşa edilmiş olup Dandong'dan Lop Gölü'ne kadar uzanmaktadır. Bariz koruma amacının yanı sıra, Çin Seddi ticareti düzenler, göçü ve göçü kontrol eder ve bir ulaşım koridoru olarak işlev görür.
2. CHICHEN ITZA
Chichen Itza, Meksika'da adını Maya kabilesi Ítza'dan alan bir Maya şehridir. İçerisinde birçok tapınak ve anıt barındırmaktadır; bunlardan en ünlüsü basamaklı bir piramit olan Kale'dir.
Bu piramit, bir güneş yılındaki gün sayısı olan 365 basamaktan oluşmakta ve 2012'de dünyanın tartışmalı sonunu tahmin eden Mayalarla aynı Mayalar olmalarına rağmen, bize Mayaların astronomik yetenekleri hakkında bir fikir vermektedir.
Bu anıtın hayranlık uyandıran bir başka yönü de sonbahar ve ilkbahar ekinoksları sırasında kuzey merdivenlerinde batan güneşin oluşturduğu gölgenin sürünen bir yılan görünümünde olmasıdır; dolayısıyla piramidin tabanında taştan yılan başları bulunmaktadır.
3. PETRA ŞEHRİ
Petra Şehri Ürdün'de yer almaktadır. Orta Doğu'daki bu güzel arkeolojik alan beş yüzyıl boyunca kaybolmuş (yani keşfi unutulmuş) ve bu yüzden 'Kayıp Şehir' adını almıştır. Arkeologlar tarafından 1912 yılında yeniden keşfedilmiştir.
Bir zamanlar bir Arap kabilesi olan Nabateanların başkentiydi ve baharat için önemli bir ticaret merkeziydi. Petra Yunancada kaya anlamına gelmektedir ve tüm şehir oyulmuş kumtaşı kayalardan oluştuğu için isim olarak çok uygundur. Birçok oyma tapınaktan oluşur ve 3000 mezarı vardır!
Bu efsanevi şehri çevreleyen birçok ilginç gerçek vardır; şehrin sadece yüzde 15'inin keşfedildiğine, geri kalanının ise yeraltında kaldığına inanılmaktadır. Indiana Jones hayranları bu dramatik ortamı aksiyon dolu filmlerden birinden hatırlayabilirler. Mezarlar ve oymalar güneşin kaymasıyla renk bile değiştiriyor!
4. MACHU PİCCHU
Machu Picchu, Peru'daki İnka Uygarlığı'nın kalıntılarının görülebileceği ünlü bir yerdir. Teraslar, plazalar ve tapınaklar içerir. And Dağları arasına sıkışmış olan bu egzotik yere sadece yürüyerek ya da helikopterle ulaşılabilmektedir.
M.S. 1450 yılında inşa edildiğine ve cilalı kuru taş duvarlı dağ taşından yapıldığına inanılmaktadır. Amerikalı kaşif Hiram Bingham tarafından, yerel bir çiftçinin kendisine kalıntılardan bahsetmesi üzerine tesadüfen keşfedilmiştir. Burası sismik aktivitenin yüksek olduğu bir bölgedir.
5. KURTARICI İSA
Brezilya'da bulunan Kurtarıcı İsa, tüm dünyada Hıristiyan inancının anıtsal bir sembolüdür. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanların Tanrı'nın varlığından şüphe duymaya başladığı dönemde yapılmış devasa bir İsa heykelidir.
6. KOLEZYUM
İtalya'nın Roma kentinde bulunan Kolezyum, dünyanın en büyük amfitiyatrosu olup beton ve kumdan yapılmıştır. MS 80 yılında Flavian hanedanı tarafından inşa edilmiştir ve 5.000 seyirci alabilmektedir.
Gladyatör dövüşleri ve hayvan avları gibi etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Kolezyum'un içine su pompalanabildiği için sahte denizcilik faaliyetleri için de kullanılmıştır! Kolezyum avları, Roma kültüründe çok popüler bir etkinlik olduğu için aslında birkaç türün neslinin tükenmesine yol açtı.
7. TAC MAHAL
Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından üçüncü eşi Noor Cihan'ın anısına yaptırılan Tac Mahal, aşkın destansı bir sembolüdür. Hindistan'ın Agra kentinde bulunan bu güzel anıt, yarı saydam beyaz mermer, jasper ve kristalden yapılmıştır.
M.S. 1648 yılında inşa edilen Babür mimari dehasının bu klasik örneğinin yapımı 16 yıl sürmüş ve 20.000'den fazla işçinin emeği harcanmıştır. İmparatorun, bir kopyasının asla yapılamaması için işçilerin ellerini kestiği rivayet edilir.
Kaynak: Science ABC