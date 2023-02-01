Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

Fyodor Dostoyevski tarafından yazılan psikolojik ve dram türünde bir roman olan Suç ve Ceza, parası için bir tefeci kadını öldürmeyi tasarlayan, Saint Petersburg'da yaşayan fakir bir öğrenci olan Rodion Romanoviç Raskolnikov'un manevi ıstırabı, pişmanlığı ve ahlaki ikilemleri sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

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