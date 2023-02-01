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Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

İnsanın kendini geliştirmesi ve zamanını en kaliteli şekilde geçirebilmesi için yapabileceklerinin başında kitap okumak geliyor. Aslında ölmeden önce okunması gereken yüzlerce eser var fakat bu içeriğimizde sizlere en çok bilinen ve birçoğu film haline getirilmiş 15 kitaptan bahsedeceğiz.

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  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

    Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar John Steinbeck tarafından yazılan Fareler ve İnsanlar adlı eserde, iki gezgin çiftlik işçisi olan George ve Lennie'nin bunalım sırasında yaşadıkları trajik olayları konu alıyor.

    Sayfa sayısı: 128
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Siddhartha - Herman Hesse

    Hermann Hesse'nin, Siddhartha Gautama'nı hayatını konu aldığı, Budizm felsefesini konu alan eser 1922 yılında ilk kez yayımlanmıştır.

    Sayfa sayısı: 152
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry

    Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te yayımlanan masalsı eser Küçük Prens, bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasını anlatmasını konu alıyor.

    Sayfa sayısı: 112
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Gazap Üzümleri - John Steinbeck 

    John Steinbeck'in yazdığı Gazap Üzümleri adlı eser 1930'lu yılalrda Amerika'da yaşanan ekonomik kriz dönemlerini, insanlığın yaşadığı dram dolu anları anlatmaktadır. 

    Sayfa sayısı: 556
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Satranç - Stefan Zweig

    Stefan Zweig'ın sürdündeyken yazdığı ve en bilinen eseri olan Satranç, New York'tan Buenos Aires'e yolculuk yapan bir deniz vapurunda yaşananları anlatıyor. Satranç, Almanya'da 1.200.000'den fazla satmıştır.

    Sayfa sayısı: 85
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Simyacı - Paulo Coelho 

    Paulo Coelho'nun yazdığı fenomen olarak değerlendirilen fantastik ve nasihat roman olan Simyacı, Santiago adındaki Endülüslü bir çobanın İspanya'dan başlayıp Mısır'da sona eren yolculuğunu konu alıyor.

    Sayfa sayısı: 188
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Bulantı - Jean-Paul Sartre

    Jean-Paul Sartre'ın 1938 yılında yayımlanan edebiyat alanındaki ilk yapıtı olan kitap; Varoluş ile yüz yüze gelen Roquentin'in geçirdiği değişimi anlatıyor.

    Sayfa sayısı: 264
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski

    Fyodor Dostoyevski tarafından yazılan psikolojik ve dram türünde bir roman olan Suç ve Ceza, parası için bir tefeci kadını öldürmeyi tasarlayan, Saint Petersburg'da yaşayan fakir bir öğrenci olan Rodion Romanoviç Raskolnikov'un manevi ıstırabı, pişmanlığı ve ahlaki ikilemleri sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

    Sayfa sayısı: 432
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Sahilde Kafka - Haruki Murakami

    Haruki Murakami tarafından yazılan 2002’de orijinal dilinde 2005’te İngilizce olarak 2009’da da Türkçe olarak yayınlanan fantastik roman Sahilde Kafka, iki farklı karakterin hikayesini anlatıyor. 15 yaşında evden kaçan Kafka ile saf bir ihtiyar olan Nakata'nın hikayeleri bir noktada kesişecektir.

    Sayfa sayısı: 656
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Gecenin Sonuna Yolculuk - Louis-Ferdinand Céline

    Louis-Ferdinand Céline tarafından 1932 yılında yazılan romanda; Birinci Dünya Savaşı'ndan Afrika'ya, Amerika'dan Fransa'daki bir akıl hastanesine kadar anti kahraman Bardamu'nun yaşadıkları anlatılıyor. 

    Sayfa sayısı: 576
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Anna Karenina - Lev Tolstoy

    Lev Tolstoy tarafından yazılmış, ve sonrasında film haline getirilmiş olan eserde; 1870'lerin Rusya'sında, toplumun üst sınıfına mensup kimseler arasında yaşanan birbirinden bağımsız iki aşk macerası anlatılıyor.

    Sayfa sayısı: 864
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Martin Eden - Jack London

    1909 yılında Jack London tarafından yazılan bu eserde, yazar olmanın mücadelesini veren genç işçi Martin Eden'in yaşadıkları anlatılmaktadır. Eden, sosyalizmi "köle ahlakı" olarak niteleyerek reddetmekte ve onun yerine Nietzsche'nin bireyciliğini savunmaktadır.

    Sayfa sayısı: 520
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Fedailerin Kalesi Alamut - Vladimir Bartol

    Vladimir Bartol'un 1938 yılında yayımladığı eserinde, Alamut Kalesi'nde yaşayan Hasan Sabbah ve İsmaililer'in yaşadıkları anlatılmaktadır. 

    Sayfa sayısı: 498
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    1984 - George Orwell 

    George Orwell tarafından kaleme alınmış olan alegorik, distopik ve politik bir roman olarak bilinen 1984 adlı eserin distopik dünya içerisinde, totaliter bir merkezî tek partinin yönetiminde gerçekleştirilen korku, propaganda ve beyin yıkama ile halk ve hayat manipüle edilmektedir.

    Sayfa sayısı: 352
  • Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap

    Hayvan Çiftliği - George Orwell

    George Orwell'in mecazi bir dille yazılmış, fabl tarzındaki siyasi hiciv romanı olarak bilinen Hayvan Çiftliği'nde; SSCB'nin kuruluşundan itibaren meydana gelen önemli olaylar, kara mizah yoluyla ve mecazi bir dille anlatılmaktadır.

    Sayfa sayısı: 152

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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