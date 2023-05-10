Yeğeninden yeni iddia: Kennedy suikastında CIA'in rolü var

Kennedy Jr, bu tezin "şüpheden öte" olduğunu savunarak, amcasının öldürülmesinin ABD askerlerini Vietnam'a göndermeyi reddetmesiyle ilişkili olduğunu iddia etti.

Babası eski ABD Başsavcısı Robert F. Kennedy'nin öldürülmesinde de CIA'in parmağı olabileceğini ima eden Kennedy Jr, diğer yandan bu konuda amcasınınki kadar güçlü kanıtlar olmadığını söyledi.