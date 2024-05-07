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        Haberler Gündem Politika Yeğenini belediyede müdür yapan Mustafa Bozbey'den yeni açıklama

        Yeğenini belediyede müdür yapan Mustafa Bozbey'den yeni açıklama

        31 Mart seçimlerinde CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, belediyedeki akraba atamaları iddialarına ilişkin, "Halkımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Zaten süreci tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan bitti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:11
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        Yeğenini belediyede müdür yapan başkandan yeni açıklama
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Bundan sonra her ayın ilk haftası gazetecilerle bir araya geleceklerini söyleyen Bozbey, son 2 gündür gündemi meşgul eden yeğeninin belediyede müdür yapılması hakkında konuştu.

        "GEREĞİ YAPILDI"

        Bozbey, konu hakkında şunları söyledi:

        "Halkımızın hassasiyetlerini anlıyoruz. Bunun için daha netleşmemiş, süreci tamamlanmamış bir konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini de elbette ki önemsiyoruz. Bu konuyla alakalı olarak gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken liyakatli ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isterim."

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        Bozbey, bir gazetecinin "Bu konuyla ilgili 'gereği yapıldı' dediniz. Yapılan nedir?" sorusu üzerine, "Zaten süreci tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan bitti. Onunla ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

        Bir basın mensubunun "Bu konuyla ilgili genel merkezle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu ise "Genel merkezimizle herhangi bir görüşme yapmadım." şeklinde cevapladı.

        Kendilerine oy veren ya da vermeyen herkesin başkanı olacağını anlatan Bozbey, "Kentimizin sorunları için yaratıcı ve yapıcı çözümler bulurken asla ayrımcılık yapmayacağız. Hizmetlerimizi hem ortak akılla hem de kapsayıcı bir şekilde yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

        Bozbey, göreve geldikten sonra suda yüzde 25 indirim yaptıklarını, cadde üzerindeki otoparkları ücretsiz hale getirdiklerini, iş yeri tabelalarında Türkçe kullanımıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belediyenin borcuyla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Belediyeyi ortak akılla yöneteceklerini vurgulayan Bozbey, "Tasarruf yapacağız, yanlış proje yapmayacağız. Projelerimizi taraflarla konuşarak onlarla katılımcı bir anlayışla ortaya koyacağız ve uygulayacağız." dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündem olmuştu.

        Bozbey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak" demişti.

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        #Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
        #Mustafa Bozbey
        #CHP
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