Yelda Demirören kimdir, nereli ve kaç yaşında? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İş adamı Yıldırım Demirören'in kızı olan Yelda Demirören dün akşam Haluk Kalyoncu ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.

YELDA DEMİRÖREN'İN GELİNLİĞİNİ KİM TASARLADI?

Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Inside flowers & events’den Selin Saral’ın organize ettiği düğünde gelin Yelda Demirören’in giydiği Yıldırım Mayruk imzalı. Damat Haluk Kalyoncu ise Muzaffer Çaha’nın özel olarak tasarladığı damatlığı giydi.

YELDA DEMİRÖREN KİMDİR?

Yelda Demirören 1995 yılında doğmuştur. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören’in kızları olan Yelda Demirören haziran ayında Özyeğin Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştu.