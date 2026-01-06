Habertürk
        Yeliz: Hayatımdaki en büyük hatam evlenmekti - Magazin haberleri

        Yeliz: En büyük hatam evlenmekti

        Şarkıcı Yeliz, hayatındaki en büyük hatasının evlenmek olduğunu söyleyerek; "Bugünkü aklım olsa evlenmezdim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:18
        "En büyük hatam evlenmekti"
        Türk pop müziği sanatçısı Yeliz, konuk olduğu programda pişmanlığını dile getirdi. İki kez evlendiğini söyleyen şarkıcı; "İkisi de hayatını kaybettiği için bu konuya girmek istemiyordum. Konuşmak, hatırlamak ağır geliyordu ama şunu söylemek istiyorum; hayatımda yaptığım en büyük hata evlenmekti" ifadelerini kullandı.

        Çok genç yaşlarda evlendiğini söyleyen Yeliz; "Şimdi dönüp baktığımda kendime soruyorum; ‘Ne derdin vardı da evlendin? Ne zoruna gitti de böyle bir karar aldın?’ diye. O yaşta evlenmek için hiçbir sebebim yoktu. Hiçbir hayalim yoktu. Tamamen anlık bir heyecandı, düşüncesizlikti. Bugün olsa yapmazdım" dedi.

        Yeliz, daha önce iki eşinin de yasaklı madde bağımlısı olduğunu söylemişti.

