Türk pop müziği sanatçısı Yeliz, konuk olduğu programda pişmanlığını dile getirdi. İki kez evlendiğini söyleyen şarkıcı; "İkisi de hayatını kaybettiği için bu konuya girmek istemiyordum. Konuşmak, hatırlamak ağır geliyordu ama şunu söylemek istiyorum; hayatımda yaptığım en büyük hata evlenmekti" ifadelerini kullandı.

Çok genç yaşlarda evlendiğini söyleyen Yeliz; "Şimdi dönüp baktığımda kendime soruyorum; ‘Ne derdin vardı da evlendin? Ne zoruna gitti de böyle bir karar aldın?’ diye. O yaşta evlenmek için hiçbir sebebim yoktu. Hiçbir hayalim yoktu. Tamamen anlık bir heyecandı, düşüncesizlikti. Bugün olsa yapmazdım" dedi.

Yeliz, daha önce iki eşinin de yasaklı madde bağımlısı olduğunu söylemişti.