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HaberlerGündemSavaş gemisiyle koruma! Tam o noktada peşlerindeydi

Yelkenliler yarıştı, savaş gemisi korudu

DHA

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye’nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Gümüşlük-Yalıkavak etabında devasal yelkenli yatlara, Kardak kayalıklarının önünden geçerken Türk savaş gemisi eşlik etti.

Güvenli geçiş yaptılar

Dünyanın sayılı Türkiye’nin ise en büyük deniz etkinliği olan The Bodrum Cup’ın, final gününde Yalıkavak marina etabı gerçekleştirildi.

Gümüşlük koyundan açılan dev yelkenliler çavuş adası ile Kardak kayalıklarının arasından geçerken Türk Savaş gemisi de yarışmacılara eşlik etti. Güvenli bir şekilde Kardak kayalıklarının önünden geçen yelkenlilere eşlik eden savaş gemisine tekneler ise korna çalarak selam verdi. Çavuş adası ile Kardak kayalıklarının arasından geçen yelkenliler, Yalıkavak sahiline yaklaşınca savaş gemisi bölgeden ayrıldı.

 

 

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