Yemek borusu kanserlerinde erken teşhis tedaviyi kolaylaştırıyor

Aynı zamanda Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri olan Coşkun, "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi" için geldiği Antalya'da, çayın, kahvenin ya da yiyeceklerin çok sıcak tüketilmesinin doğru bir davranış olmadığını ifade etti.

Sıcak içecek tüketimini alışkanlık haline getirmemek gerektiği uyarısında bulunan Coşkun, "Bir, iki defa sıcak tüketmenin hiçbir zararı yok ama düzenli olarak özellikle çayı, sıvı gıdaları fazla sıcak tüketmenin, o yemek borusunda yaptığı yanma, oradaki birtakım değişiklikler ve daha sonradan hücrelerin değişikliğe uğraması sonucu kanser riski artıyor." diye konuştu.

Coşkun, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sıcak çay tüketim alışkanlığı olduğunu ve bu alışkanlığa bağlı bölgede yemek borusu kanserinin sık görüldüğünü dile getirdi.

"YUTMA GÜÇLÜĞÜ EN BELİRGİN BELİRTİSİ"

Tedavi etmeye çalıştıkları hastalar olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti: "Teşhis ne kadar erken olursa o kadar iyi tedavi ediyoruz ama yemek borusu kanserleri maalesef ilerlediği zaman tedavisi zorlaşan bir hastalık. Cerrahi operasyonlar, ışın tedavisi, yeni akıllı ilaçlar gibi tedavi seçeneklerimiz var ve iyi neticeler elde ediyoruz. Lakin gönül istiyor ki bunların sıklığını azaltalım, kanser olmadan önleyelim. Bunun için çaba sarf etmek, dikkat etmek gerekiyor."

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yemek borusu kanserinin en belirgin özelliğinin yutma güçlüğü olduğuna dikkati çekerek, kilo kaybı, beslenme bozuklukları, yemek yerken yanma ve bulantının da hastalığın belirtileri olduğunu kaydetti.

Yemek borusu kanserinin oldukça sinsi ilerlediğini dile getiren Coşkun, erken evrelerde bazen belirgin şikayet vermediğini, tümör büyüyüp yemek borusunu tıkadığında bazı belirtilerin ortaya çıktığını söyledi.

Kanserden korunmak için bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, semaver gibi geleneklerle çayın kaynarken tüketilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Coşkun, çayın hiçbir zararı yokken, sıcak tüketildiğinde sürekli yanmaya bağlı mukozada birtakım değişiklikler olduğunu ve bunun bazılarında kansere dönüşebildiğini söyledi.