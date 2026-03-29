        Haberler Sağlık Yemek borusu kanserlerinde erken teşhis tedaviyi kolaylaştırıyor | Sağlık Haberleri

        Yemek borusu kanserlerinde erken teşhis tedaviyi kolaylaştırıyor

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yemek borusu kanserinden korunmak için çok sıcak içecek alışkanlığından vazgeçmek gerektiğini ve erken teşhisin tedaviyi kolaylaştırdığını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Yemek borusu kanserinde erken teşhis tedaviyi kolaylaştırıyor

        Aynı zamanda Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri olan Coşkun, "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi" için geldiği Antalya'da, çayın, kahvenin ya da yiyeceklerin çok sıcak tüketilmesinin doğru bir davranış olmadığını ifade etti.

        Sıcak içecek tüketimini alışkanlık haline getirmemek gerektiği uyarısında bulunan Coşkun, "Bir, iki defa sıcak tüketmenin hiçbir zararı yok ama düzenli olarak özellikle çayı, sıvı gıdaları fazla sıcak tüketmenin, o yemek borusunda yaptığı yanma, oradaki birtakım değişiklikler ve daha sonradan hücrelerin değişikliğe uğraması sonucu kanser riski artıyor." diye konuştu.

        Coşkun, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sıcak çay tüketim alışkanlığı olduğunu ve bu alışkanlığa bağlı bölgede yemek borusu kanserinin sık görüldüğünü dile getirdi.

        "YUTMA GÜÇLÜĞÜ EN BELİRGİN BELİRTİSİ"

        Tedavi etmeye çalıştıkları hastalar olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti: "Teşhis ne kadar erken olursa o kadar iyi tedavi ediyoruz ama yemek borusu kanserleri maalesef ilerlediği zaman tedavisi zorlaşan bir hastalık. Cerrahi operasyonlar, ışın tedavisi, yeni akıllı ilaçlar gibi tedavi seçeneklerimiz var ve iyi neticeler elde ediyoruz. Lakin gönül istiyor ki bunların sıklığını azaltalım, kanser olmadan önleyelim. Bunun için çaba sarf etmek, dikkat etmek gerekiyor."

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yemek borusu kanserinin en belirgin özelliğinin yutma güçlüğü olduğuna dikkati çekerek, kilo kaybı, beslenme bozuklukları, yemek yerken yanma ve bulantının da hastalığın belirtileri olduğunu kaydetti.

        Yemek borusu kanserinin oldukça sinsi ilerlediğini dile getiren Coşkun, erken evrelerde bazen belirgin şikayet vermediğini, tümör büyüyüp yemek borusunu tıkadığında bazı belirtilerin ortaya çıktığını söyledi.

        Kanserden korunmak için bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, semaver gibi geleneklerle çayın kaynarken tüketilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

        Coşkun, çayın hiçbir zararı yokken, sıcak tüketildiğinde sürekli yanmaya bağlı mukozada birtakım değişiklikler olduğunu ve bunun bazılarında kansere dönüşebildiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuveyt Havalimanı yakınlarındaki yangın 58 saatte söndürüldü

        Kuveyt Uluslararası Havalimanı yakıt depolarında İHA saldırısı sonucu çıkan yangın 58 saatte söndürüldü (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?