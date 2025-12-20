Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yemek israfına son: Artan yiyecekleri pratik şekilde kullanma yolları

        Yemek israfına son: Artan yiyecekleri pratik şekilde kullanma yolları

        Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Evde artan yemekleri değerlendirerek hem bütçenizi koruyabilir hem de israfı azaltabilirsiniz. İşte mutfakta yaratıcı çözümler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evdeki artan yemekleri yeni tariflere dönüştürün
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Evde yemek artıklarıyla hem bütçenize katkı sağlayabilir hem de çevreyi koruyabilirsiniz. Çorbalardan böreklere kadar birçok pratik fikirle israfı önleyin.

        Evde yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıklar
        Evde yapılabilecek sağlıklı atıştırmalıklar
        Krizi bastıracak sağlıklı tatlı tarifleri
        Krizi bastıracak sağlıklı tatlı tarifleri

        EVDE ARTAN YEMEKLERİ İSRAF ETMEDEN DEĞERLENDİRME YOLLARI

        Evde artan yemekleri değerlendirmek hem bütçenize hem de gezegenimize büyük katkı sağlar. Günümüzde milyonlarca ton gıda her yıl çöpe gidiyor ve bu durum hem ekonomik hem de çevresel kayıplara yol açıyor. İşte, mutfakta artan yiyecekleri israf etmeden kullanmanın yaratıcı yolları.

        REKLAM

        1. ARTAN YEMEKLERİ DOĞRU ŞEKİLDE SAKLAMAK

        Yemekleri tekrar kullanabilmenin ilk adımı, onları doğru şekilde saklamaktır.

        Hava geçirmez kaplar kullanın: Artan yemekleri cam ya da plastik kaplarda saklamak tazeliklerini korur.

        Soğutmadan önce beklemeyin: Sıcak yemekleri oda sıcaklığında uzun süre bırakmak, bakteri oluşumuna yol açabilir.

        Dondurucu dostu yiyecekler: Çorba, sos, haşlanmış sebze ve et ürünleri dondurucuda aylarca dayanabilir.

        2. YARATICI YENİ YEMEKLER HAZIRLAYIN

        Artan yemekleri farklı tariflere dönüştürmek, hem lezzetli hem de ekonomik bir çözüm sunar.

        Krep ve börek içi olarak kullanın: Kalan sebze ve etleri krep ya da börek iç harcı olarak değerlendirebilirsiniz.

        Çorbalara ekleyin: Haşlanmış sebzeleri veya et parçalarını çorbalarda kullanmak, yeni tatlar yaratır.

        REKLAM

        Fırında yeni tarifler: Kalan pilav, makarna veya sebzeleri fırında kaşar peyniriyle karıştırarak farklı bir yemek hazırlayabilirsiniz.

        3. KÜÇÜK MİKTARDA YİYECEKLERİ DEĞERLENDİRME

        Bazen elimizde sadece birkaç parça yemek kalır. Bunları da israf etmemek mümkün.

        Salatalara ekleyin: Kalan sebze ve etleri salatalarda kullanarak taze ve pratik öğünler elde edebilirsiniz.

        Sandviç veya dürüm yapın: Artan malzemeler sandviçlerde veya dürümlerde lezzetli birer dolgu malzemesi olabilir.

        Kahvaltıda değerlendirin: Kalan sebze ve peynirleri omlet veya menemen gibi kahvaltılık yemeklerde kullanabilirsiniz.

        4. FERMENTE VE KURUTMA YÖNTEMLERİ

        Bazı yiyecekleri uzun süre değerlendirmek için fermentasyon veya kurutma yöntemlerini kullanabilirsiniz.

        Turşu ve kimchi: Fazla sebzeleri turşuya dönüştürerek hem uzun ömürlü hem de sağlıklı bir yiyecek elde edersiniz.

        REKLAM

        Meyve kurutma: Artan meyveleri fırında veya özel kurutma makinelerinde kurutarak atıştırmalık haline getirebilirsiniz.

        5. TOPLUMSAL PAYLAŞIM VE KOMPOST

        Yemek artıklarını değerlendirmek sadece mutfakta bitmez.

        Komşular veya arkadaşlarla paylaşın: Fazla yemekleri ihtiyaç sahipleri veya arkadaş çevresiyle paylaşmak israfı önler.

        Kompost yapın: Yiyecek artıklarını organik gübreye dönüştürerek bahçe ve bitkilerinizi besleyebilirsiniz.

        6. İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN PLANLI ALIŞVERİŞ

        Artan yemekleri değerlendirmek kadar, israfı baştan önlemek de önemlidir.

        Haftalık yemek planı oluşturun: Hangi gün hangi yemeği yapacağınızı bilmek, gereksiz alımları azaltır.

        Alışveriş listesi kullanın: Listeyle alışveriş yapmak hem bütçenizi hem de doğayı korur.

        Porsiyon kontrolü yapın: Gereksiz büyük porsiyonlardan kaçınmak, artan yemek miktarını azaltır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu