Çağrı merkezi altyapı sistemi geliştiricisi AloTech, son yatırımını yemeksepeti.com CEO'su Nevzat Aydın'dan aldı. Şirket, elde ettiği desteği ABD'nin Austin Şehri'nde başlattığı SaaS (hizmet olarak yazılım) satıcı kanalını ve bu kanal aracılığıyla da kendini dünyaya tanıtmak için kullanacağını açıkladı.

Yatırımı ile ilgili konuşan yemeksepeti.com CEO'su Nevzat Aydın, "AloTech geliştirdiği teknoloji ile yurtdışında ciddi büyüme potansiyeline sahip az sayıdaki Türk girişimlerinden biri" dedi.

'BAYİ ZİNCİRİ OLUŞTURACAĞIZ'



AloTech CEO'su Cenk Soyak da konuyla ilgili, "Önümüzde 27 – 28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan CCW Europe (Customer Contact Week Europe) bulunuyor. AloTech olarak dünyanın en büyük çağrı merkezi fuarlarından birinde yer alacağız ve şirketimizi tüm dünyaya tanıtacağız. Aynı zamanda tüm dünyaya yayılacak bir bayi – entegratör zincirini oluşturma projemize de başlayacağız" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada 300'den fazla müşterisi ve 12 binden fazla kullanıcı sayısının bulunduğu bildirildi.