        Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci olan isim belli oluyor. 19 Aralık Cuma günü günün sonunda yapılan puanlamanın ardından haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile birlikte 200 bin TL'lik ödülün kazanan isim belli olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?

        Giriş: 19.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:26
        1

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL’lik ödülün sahibi merak ediliyor. Gün sonunda en lezzetli yemeği yapan isim birinci oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?

        2

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLACAK?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi bugün belli olacak.

        YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Betül Ceylan

        Cihan Bostancı

        İlkin Abaşlıoğlu

        Necati Gürsu

        Maral Akdemir

        3

        YEMEKTEYİZ 19 ARALIK CUMA HAFTANIN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

        Zuhal Topal’la Yemekteyiz final bölümü 19 Aralık Cuma günü saat 16.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

