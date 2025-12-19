Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL’lik ödülün sahibi merak ediliyor. Gün sonunda en lezzetli yemeği yapan isim birinci oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 19 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?