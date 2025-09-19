Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 19 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 19 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci belli oldu. 15-19 Eylül haftasında yarışan isimler davet sofralarını hazırlayarak diğer yarışmacı arkadaşlarına ve Zuhal Topal'a sunuyor. Final yemeği ardından en yüksek puanı alan isim 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 19 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Giriş: 19.09.2025 - 10:56 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:38
        1

        Yemekteyiz puan durumuna göre haftanın birincisi açıklanıyor. Toplamda 200 bin TL'lik büyük ödülün heyecanı yarışmacılar arasında ise kıyasıya rekabeti arttırdı. Hafta da beş yarışmacı hünerlerini sergiliyor, yüksek puanı alan yarışmacı birinci oluyor. Peki, 19 Eylül Yemekteyiz kim kazandı?

        2

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 41 puan ile Ruha oldu. Yarışmacı 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

        3

        YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

