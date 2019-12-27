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Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi belli mi?

Yemekteyiz haftanın finalinde, haftanın birincisi 27 Aralık Cuma günü yani bu akşam verilecek puanların ardından belli olacak. Rekabetin üst seviyelere çıktığı yarışma programında, birinci olan kişi 10 bin liralık ödülün sahibi olacak. İşte, 27 Aralık Yemekteyiz haftanın finali...

Yemekteyiz

Yemekteyiz'de 27 Aralık Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 27 Aralık Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 27 ARALIK

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Asuman Akpınar'ın evinde yapıldı. Asuman Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 27 Aralık Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün - Uygar Ekmekçi
2. Gün - Nuray Karalök
3. Gün - Göksu Ekinci
4. Gün - Ümit Pul
5. Gün - Asuman Akpınar

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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