'Yemekteyiz'de birinci kim oldu?' sorusu hafta finalinin ardından cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Pazartesi gününden hafta finaline kadar 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alıyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de en çok puanı toplayarak haftanın birincisi olan ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi yarışmacı...